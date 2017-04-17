حول العالم فى 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - عبد العظيم قنديل:

مرت العديد من الأحداث الهامة، اليوم الاثنين، على مختلف العواصم حول العالم والتي كان أبرزها تداعيات استفتاء تركيا و تصعيد كوريا الشمالية ضد الغرب، إضافة إلى هجوم على ملهى ليلى بلندن.

1- مظاهرات في إسطنبول ضد أردوغان

احتجاجات على نتائج الاستفتاء فى اسطنبول اليوم الاثنين (أ ف ب)

اندلعت مظاهرات في إسطنبول ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على خلفية الاستفتاء الذي تشكك أطراف من المعارضة في نتائجه حيث احتشد نحو ألفي شخص في حي بشكتاش وسط اسطنبول وذلك حسبما أفادت مراسلة لوكالة الأنباء الألمانية.

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2- كوريا الشمالية تهدد باختبار الصواريخ أسبوعيًا'

صورة من العرض العسكري أثناء احتفالات يوم الشمس فى بيونج يانج يوم 15 إبريل 2017 (أ ف ب)

قال مسؤول بارز في كوريا الشمالية لبي بي سي إن بلده سيواصل اختبار الصواريخ بالرغم من العقوبات الدولية المفروضة عليها وتزايد التوتر العسكري مع الولايات المتحدة.

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3- إصابات فى هجوم على ملهى ليلي بلندن

عنصر من الشرطة البريطانية في لندن - أرشيفية (أ ف ب)

ذكرت الشرطة البريطانية "سكوتلانديارد" أن 12 شخصًا على الأقل أصيبوا بحروق في هجوم يشتبه أنه بمادة حارقة على إحدى الملاهي الليلية في لندن، بعد حدوث ما يعتقد أنه جدال بين مجموعتين.

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4- قتلى و اصابات في انفجار قنبلة يدوية بباكستان

محقق من الشرطة الباكستانية فى لاهور - أرشيفية (أ ف ب)

أعلنت الشرطة الباكستانية، مقتل طفل في الرابعة من عمره وإصابة طفلين آخرين جراء انفجار قنبلة يدوية في منطقة كيلي برات بإقليم كيتا.

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5- اتهامات بالفساد لرئيسة كوريا الجنوبية السابقة

الرئيسة السابقة لكوريا الجنوبية أثناء التحقيقات فى سول يوم 30 مارس 2017 (أ ف ب)

وجه الادعاء العام فى كوريا الجنوبية الاتهام، رسميا، إلى رئيسة كوريا الجنوبية السابقة، باك كون هيه، في فضيحة فساد، بحسب ما ذكره ممثلو الادعاء في سول.

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