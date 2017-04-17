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أمريكا تنشر مقاتلاتها "الشبح" في بريطانيا لمواجهة تهديدات موسكو

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أمريكا تنشر مقاتلاتها "الشبح" في بريطانيا لمواجهة تهديدات موسكو أمريكا تنشر مقاتلاتها "الشبح" في بريطانيا لمواجهة تهديدات موسكو

مصراوي Masrawy

طائرات الشبح الأمريكية المقاتلة من طراز إف 35 - إي

لندن - (أ ش أ)

وصلت مجموعة من أحدث طائرات الشبح الأمريكية المقاتلة من طراز "إف 35 - إيه" إلى إحدى القواعد الجوية البريطانية، في إطار دعم حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا في مواجهة التهديدات الروسية.

وذكرت (سي إن إن) الأمريكية أن الطائرات الأمريكية المتطورة ستشارك في عمليات تدريب تستغرق عدة أسابيع بمشاركة أطقم وطائرات حربية تابعة لدول حلف الأطلنطي (الناتو).

وأكد الجنرال تود والترز قائد القوات الجوية الأمريكية في أوروبا أهمية إجراء التدريبات المشتركة بين الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الناتو؛ لتعزيز قدراتها على الدفاع عن سيادتها.

تجدر الإشارة إلى أن نشر طائرات الشبح الأمريكية المتطورة من طراز "إف 35" يأتي في إطار برنامج وضع في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وتبلغ تكاليفه عدة مليارات من الدولارات بغرض بث الطمأنية في نفوس حلفاء واشنطن في أوروبا إثر قيام روسيا بضم شبه جزيرة القرم التي كانت تابعة لأوكرانيا.

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