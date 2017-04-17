الإسكندرية خالية من حالات التسمم والغرق في "شم النسيم"

الإسكندرية - محمد أحمد ومحمد عامر:

أعلن وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسكندرية، الدكتور مجدي حجازي، أن المديرية لم تسجل أي حالات تسمم خلال احتفالات شم النسيم، مضيفًا أنه لم تُسجل أيضًا أي حالة غرق بين مرتادي شواطئ المحافظة.

وفي تصريحات صحفية له اليوم الإثنين، أرجع حجازي خلو المحافظة من حالات التسمم الغذائي إلى جهود الطب الوقائي وإدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، مشيرًا إلى تكثيف حملات المرور التموينية على أماكن تصنيع وتخزين وبيع الأسماك المملحة طوال الأيام الماضية.

وأضاف أن حملات الصحة حررت خلال الأيام الماضية عدة محاضر للمخالفين، ونفذت عمليات إعدام لكميات من الأسماك الفاسدة، لافتًا إلى أنه تم خلال الأيام الماضية سحب 89 عينة فسيخ وسردين، وتحرير 26 محضرًا لعدم حمل شهادة صحية، و28 محضرًا للعرض خارج المحل وتعرض الأغذية للتلوث، و19 محضرًا للباعة الجائلين، وإعدام 284 كيلو جرام أسماك مختلفة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تهتك بالأنسجة وانبعاث رائحة كريهة منها.​