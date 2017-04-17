قبرص تعرب عن قلقها بعد التعديلات الدستورية في تركيا‎

نيقوسيا- (أ ش أ):

أعربت قبرص عن قلقها بعد التعديلات الدستورية التي من شأنها تعزيز الصلاحيات الرئاسية في تركيا.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية، مساء اليوم الاثنين، عن المتحدث باسم الحكومة القبرصية نيكوس خريستود وليديس قوله: إن هناك بعض المخاوف لدينا، لأنه اعتبارا من الغد سوف تكون تركيا دولة مختلفة"، مضيفا أن قبرص تأمل في أن تسود أجواء طبيعية في تركيا.

تجدر الإشارة إلى أن قبرص انقسمت إلى شطرين أحدهما يوناني في الجنوب والآخر تركي في الشمال منذ عام 1974 بسبب غزو عسكري تركي.

وأعلنت جمهورية شمال قبرص استقلالها رسميا من جانب واحد عام 1983، وتنشر تركيا حاليا أكثر من 30 ألف جندي من قواتها في شمال قبرص.

يذكر أنه تم مؤخرا استئناف المحادثات الرامية لإيجاد حل للأزمة القبرصية برعاية الأمم المتحدة.