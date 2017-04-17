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فيديو| رئيس بنك مصر: 53 مليار جنيه إجمالي الأرباح في 2016

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فيديو| رئيس بنك مصر: 53 مليار جنيه إجمالي الأرباح في 2016 فيديو| رئيس بنك مصر: 53 مليار جنيه إجمالي الأرباح في 2016

التحرير

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قال محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك ، إن هناك نحو 19 مليار جنيه، إجمالى حصيلة التجزئة المصرفية ببنك مصر، مؤكدًا أن للبنك 36 فرعا للمعاملات الإسلامية، وهناك خطط لزيادتها إلى 52 فرعًا.

وأضاف الأتربي، خلال حواره على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، "البنك يمول جميع المشروعات سواء كانت قطاع عام أو خاص"، مؤكدًا أن بنك مصر به أرباح منذ عامين وصلت إلى 66%.

وتابع: "الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة مؤخرًا قادرة أن تقفز بمعدلات النمو"، منوهًا بأن أرباح البنك في 2016 وصلت لـ 53 مليار جنيه مقارنة بـ 35 مليارا في 2015.

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واستكمل: "وسائل الدفع الإلكتروني تعد من أدوات مواجهة الفساد، ولدينا 8 ملايين عميل، ومنهم 2.5 مليون تابعين لمدفوعات جهاز ، باستخدام الكروت".

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التحرير

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