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وزيرا التنمية المحلية والآثار يصلان الأقصر لحضور احتفالية بالكرنك

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وزيرا التنمية المحلية والآثار يصلان الأقصر لحضور احتفالية بالكرنك وزيرا التنمية المحلية والآثار يصلان الأقصر لحضور احتفالية بالكرنك

التحرير

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وصل، مساء اليوم الثلاثاء، إلى مطار الأقصر الدولي، هشام شريف، وزير التنمية المحلية، وخالد العناني، وزير الدولة لشئون الآثار، لحضور احتفال المركز المصري الفرنسي بمرور 50 عامًا على إنشائه بمعبد الكرنك.

وقال مصدر بمطار الأقصر الدولي، لـ"التحرير"، إن محافظ الأقصر، محمد بدر، استقبل الوزيرين اللذين قدما على متن الرحلة رقم 465 التي أقلعت من مطار القاهرة الدولي ووصلت في التاسعة و5 دقائق مساءً.

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ومن المقرر أن يغادر الأقصر، وزير التنمية المحلية، في الحادية عشر صباح غد الثلاثاء، متوجهًا إلى القاهرة، ويستكمل وزير الآثار جولته لتفقد عدد من المناطق الأثرية بالمحافظة.

كما سيعلن العناني عن اكتشاف أثري لإحدى المقابر التي عثرت عليها البعثة المصرية الألمانية بمنطقة ذراع أبو النجا في مدينة القرنة غرب المحافظة، بالإضافة إلى حضوره حفل إزاحة الستار عن تمثال رمسيس الثاني بعد تركيبه أجزاءه ووضعه في واجهة مبعد الأقصر.

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التحرير

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