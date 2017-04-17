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الجماعة الإسلامية: الهجوم على الأزهر «لعب بالنار»

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الجماعة الإسلامية: الهجوم على الأزهر «لعب بالنار» الجماعة الإسلامية: الهجوم على الأزهر «لعب بالنار»

التحرير

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أعلنت الجماعة الإسلامية، رفضها ما وصفته بـ"الهجوم" على الأزهر الشريف وتحميل المناهج الأزهرية مسؤولية ما شهدته البلاد في الآونة الأخيرة من أحداث مؤسفة.

وقالت، في بيان لها اليوم الإثنين: "في سابقة خطيرة لا تخطئها عين مراقب بصير، خرجت أصوات دعاة الفتنة وأقلامهم متطاولة على الأزهر وعلمائه؛ لتفتح أبواب الفتن التي يحاول المخلصون من أبناء هذا الوطن وأدها وغلق أبوابها، تزامنا مع هجمة غربية شرسة على الدين الإسلامي الحنيف".

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وأضافت: "هذا الهجوم يكشف عن وجوه قبيحة لا هم لها إلا تشويه صورة الإسلام، والطعن في ثوابته العظيمة، ناسية أو متناسية فضل الإسلام وعلمائه على الدنيا بأسرها طيلة قرون طوال" متابعة: "أصوات الفتنة لا تحقق للوطن إلا مزيدا من التفكك وعدم الاستقرار، وما يدعو إليه البعض من تدخل سافر في شئون الأزهر والعبث باستقلاليته ما هو إلا ضرب من اللعب بالنار، الذي لا يصب إلا في خانة أعداء الوطن المتربصين به".

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التحرير

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