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ألونسو: متحمس لمواجهة ريال مدريد.. نعلم كيف نفوز

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ألونسو: متحمس لمواجهة ريال مدريد.. نعلم كيف نفوز ألونسو: متحمس لمواجهة ريال مدريد.. نعلم كيف نفوز

التحرير

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قال الإسباني تشابي ألونسو، لاعب وسط نادي بايرن ميونيخ الألماني، إنه متحس لمواجهة ريال مدريد.

ويدخل الفريقان غدًا الثلاثاء في مواجهة قوية، ضمن مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب «البرنابيو» معقل ريال مدريد.

وتدحث ألونسو، في مؤتمر صحفي، عشية المباراة، نقلته صحيفة «ماركا» الإسبانية :«أنا متحمس للمباراة، كنت أعلم أنني سأواجه ريال مدريد يومًا ما، غدًا سنلعب أمام أفضل فريق في العالم، المباراة تمثل تحدٍ عظيم بالنسبة لنا، ستكون مباراة صعبة ولكننا سنحاول».

وأضاف الإسباني: «أخشى الكثير من الأشياء، أعلم أنه من الصعب إيقاف ريال مدريد، من الصعب جدًا السيطرة عليهم نأمل أن نكون محظوظين وأن نكون في يوم ناجح».

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وتابع: «إنه شعور خاص لقد قضيت هنا خمسة مواسم، وعشت أشياء وعاطفة خاصة هنا، نأتي هنا بوضع غير جيد ولكننا ما زلنا على قيد الحياة، نحن بحاجة للفوز بفارق هدفين على الأقل الأمر معقد ولكننا نعلم كيفية إيقاف ريال مدريد».

وعن إيسكو وإمكانية تعويضه لبيل قال: «نحن لا نعرف من سيلعب إيسكو أو أسينسيو أو خاميس، زيدان فقط هو من يعرف، إنهم يملكون خصائص مختلفة في الهجوم أو الوسط».

واختتم: «المنافسة في الدوري الألماني لا تؤثر علينا سلبًا، في دوري أبطال أوروبا لعبنا أمام فرق من بين الأفضل في أوروبا، هذا ليس عاملًا حاسمًا وليس عيبًا أن يكون هناك فارق في النقاط لنا في الدوري».

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التحرير

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