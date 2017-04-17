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جودين: لدينا الأصرار للتأهل على حساب ليستر سيتي

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جودين: لدينا الأصرار للتأهل على حساب ليستر سيتي جودين: لدينا الأصرار للتأهل على حساب ليستر سيتي

التحرير

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أكد دييجو جودين، مدافع أتلتيكو مدريد، اليوم الإثنين، أنه يتوقع مباراة صعبة أمام ليستر سيتي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا أن فريقه لديه الحماس والرغبة في بلوغ نصف النهائي. 

وقال جودين، لدى وصوله إلى «كينج باور ستاديوم» الذي سيحتضن لقاء الإياب: «أكثر من المسئولية لدينا الحماس والرغبة لأن نكون في نصف النهائي لعام آخر»، مضيفًا «أفضل ما يفعله الفريق هذا العام هو المنافسة، ينافس في كل بطولة وهذه حقيقة هامة للمجموعة».

وأضاف: «نحترم الخصم كثيرًا، كما نفعل دائما مع كل الفرق، ننتظر مباراة قوية وصعبة، وأنا على يقين بأن ليستر سينافس كما فعل في فيسنتي كالديرون».

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وتابع: «غدا سنلتقي في كينج باور ستاديوم في أجواء شائكة، ليستر قوي في ملعبه، تحمسه جماهيره، ويجب علينا أخذ المباراة لملعبنا».

وبسؤاله عن نجم "الثعالب" الإنجليزي جيمي فاردي، قال إنه "مهاجم صعب"، ومن الضروري عدم ترك مساحات له.

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التحرير

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