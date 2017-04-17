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ستراكا يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة سموحة

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ستراكا يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة سموحة ستراكا يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة سموحة

التحرير

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اختار فرانز ستراكا، المدير الفنى لفريق النادي الإسماعيلي، 20 لاعبًا لمعسكره المغلق الذي انطلق اليوم الإثنين، استعدادًا لمواجهة سموحة، بعد غدٍ الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من مسابقة الدوري الممتاز.

وضمت القائمة كلا من: 

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محمد عواد ومحمد مجدي في حراسة المرمى، وباهر المحمدي ومحمود متولي وريتشارد بافور، ومحمد هاشم وبهاء مجدي ومحمد عادل جمعة في خط الدفاع، وحسني عبد ربه ومحمد فتحي وعماد حمدي ونادر رمضان وأحمد جمال ومحمد أبو المجد "بوشا"، وكريم بامبو وإبراهيم حسن ووجيه عبد الحكيم في خط الوسط، وشكري نجيب وأحمد الصعيدي ودييجو كالديرون في خط الهجوم.

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التحرير

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