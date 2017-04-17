عامر حسين يهاجم «بي إن سبورتس» بسبب أزمة الزمالك

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اتهم عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، شبكة «بي إن سبورتس»، لمحاولتها استغلال أزمة مباراة الزمالك ومصر المقاصة.

وكان اتحاد الكرة، أقر إقامة المباراة في السابعة مساء أمس، بينما انقطع الزمالك على حضور المباراة على ملعب «بترو سبورت»، بأمر من مرتضى منصور، الذي اعترض على إقامة اللقاء يوم الأحد بدلًا من الثلاثاء، وبعد انتظار 20 دقيقة، أعلن الحكم محمد فاروق صافرة إنهاء المباراة وانسحاب الأبيض.

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وأوضح حسين، خلال تصريحات تليفزيونية، أن شبكة «بي إن سبورتس» قامت فورًا بنشر خبر مباراة الأزمة، وقامت بتكبير الأمر واستغلال في عبارات أخرى، مطالبًا الجميع بالتعاون على عدم السماح لأحد باستغلال المشكلات الداخلية لإساءة سمعة البلاد.