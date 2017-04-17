مجلس الأمن القومي التركي يوصي بتمديد حالة الطوارئ

القاهرة – (مصراوي)

قال مجلس الأمن القومي التركي، اليوم الإثنين، إنه أوصى مجلس الوزراء بتمديد حالة الطوارئ المفروضة بالبلاد لثلاثة أشهر أخرى.

ووفقًا لوكالة أنباء رويترز، من المقرر أن يعلن مجلس الوزراء في وقت لاحق اليوم قراره بهذا الشأن. كانت تركيا قد فرضت حالة الطوارئ في البلاد بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو الماضي.

وانتقد مراقبون أوروبيون اليوم الاستفتاء الذي يمنح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صلاحيات واسعة، وقالت إن العملية جرت في "ملعب غير متكافئ"، مع وجود تضييقات على الحملات الدعائية الرافضة للتعديلات الدستورية. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أكدت أن موارد الدولة أسيء استخدامها وفعاليات معارضي الاستفتاء تم فرض قيود عليها.

في حين قال أردوغان في خطاب اليوم بقصره الرئاسي، للمنتقدين ممن راقبوا الاستفتاء في بلاده "اعرفوا حدودكم ولا نظر إلى أي تقرير قد تعدونه ولا نأخذه في الاعتبار".