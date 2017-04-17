«سوابق» أقارب المشاهير| شقيق «كهربا» يقتل «عجوز» وعادل إمام «مفاجأة»

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انتشرت العديد من الأخبار التى تفيد بحبس الشاعر والمؤلف نبيل سليمان خلف سبع سنوات وتغريمة هو وآخرين برد 195 مليونًا و936 ألفًا، في قضية المعروفة بـ"فساد الداخلية"، بحسب ما تم تداوله على المواقع.

في وسط ذلك لم يعرف الكثيرون أن الشاعر والمؤلف نبيل خلف هو والد الممثل شادي خلف، وكان عضو المجالس المتخصصة باتحاد الكتاب.

الفنان شادى خلف لم يكن الأول، فعدد من المشاهير تعرض أقاربهم للحبس في قضايا مختلفة أثرت بالسلب على مشوارهم، ونرصدهم خلال التقرير التالى.

تورط أشقاء منة عرفة بـ"جريمة قتل"

اُتهم أشقاء الفنانة منة عرفة بجريمة قتل أحد الأشخاص كان يدير مزرعة كلاب، بعدما تواجد رقميهما على هاتف القتيل قبل قتله بأيام. وخرجت "عرفة"، في حوارها مع برنامج "العاشرة مساء" على فضائية "دريم 2"، لتعلق على تلك الاتهامات بأن شقيقيها لم يلتقيا القتيل "صاحب مزرعة الكلاب" طوال حياته، ولكنهما تواصلا هاتفيًّا فقط مع صاحب المزرعة.

وأوضحت منة عرفة أنها طلبت من شقيقيها شراء كلب لها من مزرعة كلاب، مضيفة: "رجال المباحث طلبوا القبض على شقيقي شريف وأشرف في قضية مقتل صاحب المزرعة، بعد العثور على أرقامهما متواجدة بكثرة في سجل هاتفه".

شقيق راندا البحيري متهم بالانتماء لجماعة الإخوان

وجهت النيابة اتهامات لشقيق الفنانة راندا البحيري بتهمة المشاركة في مظاهرات الإخوان، التي شهدها شارع جامعة الدول العربية بمنطقة المهندسين، وإرسال صور التقطها لقوات الأمن والتظاهرات لبثها على مواقع التوصل الاجتماعي لنشر أفكار جماعة الإخوان، ولكن تم إخلاء سبيله بعد ذلك.

دافعت البحيري، عن شقيقها موكدة أنه لا علاقة له بجماعة الإخوان، مؤكدة أنه كان ضحية القبض العشوائي، وأكدت خلال مداخلتها الهاتفية مع الإعلامي محمود سعد ببرنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، أن أهل والدتها مقيمون في إسبانيا ويعتنقون الدين المسيحي، لافتة إلى أن شقيقها أقام معهم هناك فترة طويلة، الأمر الذي يؤكد اعتداله وينفي انتماءه لجماعات متطرفة.

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حبس شقيق عادل إمام بسببب "لقاء الخميسي"

قامت الفنانة لقاء الخميسي بتقديم شكوي ضد حبس عصام إمام، شقيق الفنان عادل إمام تتهمه بها بإصدار شيكات بدون رصيد من خلال تعاملاتهم الفنية، وحكمت وقتها حكمة جنح مدينة نصر بحبسه 3 سنوات لإصداره شيكًا بدون رصيد وكفالة 20 ألف جنيه.

شقيق لاعب الاتحاد محمود كهربا متهم في "جريمة قتل"

اتهم فتحى كهربا لاعب الأهلى السابق شقيق محمود كهربا لاعب نادى الاتحاد السعودي، بقتل عجوز والشروع في قتل آخرين بعد قيامه هو وآخرون بإطلاق الأعيرة النارية من فرد خرطوش كان بحوزتهم في مشاجرة بمصر القديمة، وعلى الرغم من أنه حاول الهرب إلا أنه وقع فى قبضة الشرطة، ولكنه أنكر ما حدث، قبل أن يعترف عليه أحد زملائه ممن شاركوا معه فى الحادث.