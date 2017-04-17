بالبيض الملون والفسيخ احتفل المشاهير بشم النسيم

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يحتفل العالم بعيد الربيع، اليوم الإثنين، والذي يتزامن مع احتفال الأقباط بعيد القيامة المجيد، وقرر بعض نجوم الفن أن ينشروا مظاهر احتفالاتهم بـ"شم النسيم"، عبر حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، ويرصد موقع "التحرير - لايف" بالتقرير التالي أبرز تهنئات الفنانين للشعب المصري بتلك المناسبة وكيف احتفلوا بها.

عمرو دياب

احتفل الفنان عمرو دياب بشم النسيم، بنشره صورة قديمة له، عبر موقع انستجرام، وهنّأ جمهوره من خلالها بعيد الفصح.

تامر حبيب

كتب المؤلف والسيناريست، تامر حبيب، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، مهنئًا متابعيه بعيد الربيع، قائلاً: "كل سنة واحنا كلنا طيبين".

أمل رزق

احتفت الفنانة أمل رزق بشم النسيم قائلة: "عيد ربيع مفتح بكل الزهور والخير والسعاده كل سنة وإنتو طيبين".

سلاف فواخرجي

نشرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي صورة من احتفالها بعيد الربيع بأنوار على شكل بيض، وعلّقت قائلة: "كل سنة وكل عيد فصح وإنتوا بألف خير".

فاطمة ناعوت

غرّدت الكاتبة فاطمة ناعوت، من خلال حسابها الشخصي بموقع تويتر، قائلة: "شم نسيم جميل عليكم، كان يمكن أن يكون أجمل لولا خصوم الحياة البلطجية".

رانيا يوسف

هنّأت الفنانة رانيا يوسف متابعيها بعيد الربيع قائلة: "كل شم نسيم وإنتم طيبين".

هيفاء وهبي

أطلت الفنانة هيفاء وهبي على متابعيها بموقع انستجرام، بإطلالة تحتوي على ألوان مبهجة وفقاً لشم النسيم، وعلّقت عليها قائلة: "كل عيد فصح وأنتم بخير.. أتمنى أن تستمتعوا بإجازة شم النسيم".

هنا شيحة

تداولت الفنانة هنا شيحة مقطع فيديو لها عبر موقع "فيسبوك"، من إحدى الحدائق وهنّأت جمهورها قائلة: "عيد فصح سعيد".

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راغب علامة

وجّه الفنان راغب علامة رسالة لجمهوره على موقع "انستجرام"، قائلاً: "عيد الفصح هو وعد يجدده الله لنا في كل ربيع، قد يكون ثراء قلبك بالسلام والفرح.. عيد فصح سعيد".

ميريام فارس

لوّنت الفنانة ميريم فارس البيض، وهنّات متابعيها على "انستجرام"، قائلة: "عيد فصح سعيد".

حسن الشافعي

نشر الفنان حسن الشافعي صورة له، وعلّق عليها قائلاً: "كل سنة وأنتم طيبين".

يارا

قالت الفنانة يارا لجمهورها: "تمنّى لكم يوم رائع وفصح مجيد".

نادين نسيب

بصورة سيلفي للفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، هنّأت محبينها قائلة: "صباح الخير.. كل عيد وإنتوا بخير.. فصح مجيد.. شكراً لكل المعايدات بحبكم من كل قلبي.. وشكرًا كتير كتير لكل دعواتكم الصادقة إلي ولعيلتي الله بحبني كتير بعتلي ناس طيبة مثلكم بتدعيلي كل الوقت.. الله يعطيكم على قد ما بتتمنولي أضعاف".

نشوى مصطفى

علّقت الفنانة نشوى مصطفى على مظهر احتفال المصريين بعيد الربيع قائلة: "كل سنة وانتم طيبين وفرحانين.. الله على جمالكم يا مصريين".

مي سليم

قررت الفنانة مي سليم قضاء إجازتها، من تصوير أعمالها الفنية، على إحدى الشواطئ، ونشرت صورة لها علّقت عليها قائلة: "حب ذاتك، من المهم أن تظل إيجابيًا، لأن أجمل قادم من داخلك".

ياسمين كساب

مارست الفنانة مي كساب الرياضة وهي تمازح جمهورها، وتداولت فيديو يرصد هذه اللحظة، وقالت لجمهورها: "بعد أكل الفسيخ مراحل الهضم".