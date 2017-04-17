ملابس «الشربيني» تضعها في مأزق| فنان يسخر منها.. وفستان «حكايات بنات» يصدم الجمهور

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لم يقتصر الجدل المثال حول الفنانة دينا الشربيني بسبب علاقتها بـ"الهضبة" عمرو دياب فقط، لكن عادت من جديد لتثير أزمة أخرى، بسبب ملابسها في المسلسل الذي يعرض لها حاليًا "حكايات بنات"، حيث أطلت بفستان عاري الصدر، وذلك خلال احتفالها بإحدى صديقاتها في العمل، وقد تعرضت لانتقادات حادة بسبب جرأتها الزائدة.

فستان دينا الشربيني في مسلسل "حكايات بنات"، لم يكن الأول، لكن تسببت لها الملابس في الكثير من الجدل، ونرصد أبرز تلك المواقف خلال التقرير التالى.

رامز يسخر من ملابسها

سخر منها الفنان رامز جلال خلال استضافتها ضمن حلقات مقلب "رامز بيلعب بالنار"، بسبب بنطلونها الممزق قائلاً: "ده البنطلون اللي جايه بيه أمال الشورت بالنسبة لك إيه".

لم يقتصر الأمر هنا فقط، لكن حقيبة يدها الكبيرة مما دفعته للسخرية منها أيضًا، مؤكدًا أنها يمكنها الاختباء داخلها فور اندلاع النيران.

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ملابسها في إحدي السهرات الصيفية

تعليقات جارحة كانت من نصيبها أيضًا بسبب ملابسها، التى أطلت بها برفقة أصدقائها في إحدي السهرات الصيفية، حيث بدت وكأنها ترتدي قطعة واحدة فقط من ملابسها مما عرضها لكثير من الانتقادات.

ملابسها في مشهد ضمن "أفراح القبة"

ظهرت الشربيني أيضًا في مشهدين بمسلسل "أفراح القبة" اعتبره البعض غير ملائم للشهر الكريم، أولهما كان فتحها لأزرار القميص قبل دخولها لرئيس التحرير، والآخر وهو مشهدها مع والدتها وهي تقوم بتحميمها قبل الذهاب إلى عملها.

نيولوك بـ"ملابس قصيرة"

فاجأت "الشربيني" أيضًا الجمهور بـ"نيولوك" جديد غيرت فيه من تسريحة شعرها، وظهرت بشعر كيرلي كما ارتدت دينا بلوزة قصيرة تبرز ملامح جسدها وتكشف عن ساقيها، مما جعل الجمهور يعتبر تلك الإطلالة جريئة، بينما أعطاها آخرون حرية حرية اختيار ما يناسبها من ملابس.