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فيديو| «المسابقات»: مباراة الزمالك والجيش الأربعاء.. ولا نية لتأجيلها

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فيديو| «المسابقات»: مباراة الزمالك والجيش الأربعاء.. ولا نية لتأجيلها فيديو| «المسابقات»: مباراة الزمالك والجيش الأربعاء.. ولا نية لتأجيلها

التحرير

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رفض عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، التعليق على أزمة عدم حضور الزمالك لمباراة المقاصة أمس الأحد، مشيرًا إلى أنه لن يستطيع الحديث عن الأزمة قبل اجتماع اللجنة.

وأضاف «حسين»، خلال مداخلته الهاتفية، مساء اليوم الإثنين، ببرنامج «خاص مع سيف» الذي يعرض على قناة «on sport»، أن مباراة الزمالك وطلائع الجيش، ستقام في موعدها بعد غدٍ الأربعاء، ولا نية لتأجيله لضيق الوقت.

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ونفى رئيس لجنة المسابقات، تسبب الشركة الراعية لبطولة الدوري الممتاز في تغيير مواعيد أي مباريات، قائلًا «مستحيل تغيير مواعيد المباريات بناء على توصيات من شركة بريزنتيشن».

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التحرير

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