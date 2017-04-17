بالفيديو.. البدري: التتويج ببطولة إفريقيا هدفنا الأكبر

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قال حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، إن هدف فريقه هو المنافسة بقوة على البطولات التي يشارك بها، وتعديل هيكل الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأضاف «البدري»، خلال مداخلته الهاتفية، مساء اليوم الإثنين، ببرنامج «خاص مع سيف» الذي يعرض على قناة on sport، أنه سعيد بالروح العالية بين اللاعبين، رغم وجود منافسة قوية بينهم، مشيرًا إلى أن التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا هي الحلم الأكبر، وهناك رغبة كبيرة من الجميع داخل القلعة الحمراء بداية من مجلس الإدارة برئاسة المهندس محمود طاهر.

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وتابع، أنه حريص على تجهيز جميع اللاعبين بالقائمة، وأن كل لاعب داخل الفريق لديه فرصة للمشاركة في المباريات.