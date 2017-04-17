الزمالك ليس وحده.. أشهر 10 انسحابات في تاريخ الكرة

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انسحب نادي الزمالك من مواجهة نظيره مصر المقاصة، أمس الأحد، بعدما رفض الفريق الأبيض التوجه لملعب اللقاء (بترو سبورت)، لخوض اللقاء أمام الفريق الفيومي، لتعيد تللك الواقعة للأذهان أشهر حالات انسحاب الفرق من المباريات.

«التحرير» يستعرض أبرز الانسحابات في تاريخ كرة القدم:

- السودان 1958

شارك المنتخب السوداني في التصفيات الإفريقية الآسيوية المشتركة، وبعد التأهل إلى الدور النهائي، رفض مواجهة إسرائيل في النهائي فصعدت الأخير تلقائيًا، لكن «فيفا» رفض مشاركتها بدون لعب أي مباراة فنظمت مباراة أخرى مع ملحق مع أوروبا.

-الوحدة السعودي عام 1964

انسحب فريق الوحدة السعودي في نهائي كأس ولي العهد 1964، قبل نهاية المباراة بربع ساعة، أمام الهلال، بسبب إلغاء هدف التعادل، على ملعب الصبان بجدة، بواسطة الحكم عبد الله كعكي، ليحصل الهلال على لقب الكأس ولي العهد.

- الأهلي عام 1966.

في إحدى مباريات الدوري، فاز الزمالك على الأهلي بهدفين، حينها اعترض الفريق الأحمر، على الهدف الثاني بداعي التسلل، ولكن الحكم صبحي نصير تمسك بالقرار ليزداد اعتراض اللاعبين، وتقوم جماهيره التي كانت تحتل الجزء الأكبر من المدرجات بالنزول لأرض الملعب وإحداث عمليات شغب وإحراق الملعب.

الأهلي 1993

رفض الأهلي مواجهة المقاولون العرب، قبل خوض الأخير مباراة مؤجلة له، إعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص، ورفض اتحاد الكرة، طلب الفريق الأحمر، وأصر على إقامة المباراة في موعدها، ولم يذهب الأهلي يوم المباراة رغم وصول طاقم التحكيم وفريق المقاولون العرب، ليعتمد قرار الكرة نتيجة المباراة بخسارة الأهلي 2-0.

وهدد الأهلي بالانسحاب من بطولة الدوري ليقرر وزير الرياضة حينها حل مجلس إدارة الاتحاد وإعادة المباراة.

- الزمالك 1995

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في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، خلال منافسات موسم 1995-1996، وعندما كان الفريق الأحمر متقدمًا على غريمه التقليدي بنتيجة «1-0»، قام حسام حسن، مهاجم الأهلي، بتسجيل هدف ثانٍ، ولكنْ لاعبو الزمالك اعترضوا على الهدف كثيرًا، بدعوى أن «حسن» كان وقتها متسللًا، ولكن الحكم المصري قدري عبد العظيم احتسبه على الرغم من ذلك، ليعلن الزمالك عن انسحابه من المباراة.

-النصر العماني 1997

انسحب النصر العماني أمام الهلال السعودي، في بطولة كأس الكؤوس الأسيوية عام 1997، بعدما اعتراض لاعبي الفريق على بعض القرارت التحكيمية، لتحتسب نتيجة المباراة لصالح الهلال السعودي.

-برشلونة 1998

صعد برشلونة لنصف نهائي كأس مللك إسبانيا، وفرضت عليه القرعة مواجهة أتلتيكو مدريد، وسقط النادي الكالتوني بثلاثية في الإياب، وفي العودة تقدم برشلونة بطلب رسمي لتأجيل المباراة، لكن الاتحاد الإسباني رفضه، رغم منطقية طرحه، فالنادي لم يملك سوى 11 لاعبًا، لوضعهم في أرض الملعب منهم حارسين، بسبب أسبوع الفيفا، ليعتذر قائد الفريق بيب جوارديولا عن لعب المباراة للحكم اللقاء وقائد أتلتيكو مدريد.

-الزمالك 1998

في الدور الثاني من موسم 1998-1999، أشهر الفرنسي مارك باتا، حكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، البطاقة الحمراء في وجه أيمن عبد العزيز، لاعب الزمالك، بسبب التدخل العنيف على إبراهيم حسن، ليعترض فاروق جعفر، مدرب الزمالك، ويعلن الانسحاب من المباراة.

-النصر 2015

انسحب نادي النصر أمام فريق المقاولون العرب، خلال الجولة الـ37 من الدوري الممتاز، تضامنًا مع جنود الجيش المصري، الذين استشهدوا في أحداث الشيخ زويد.