فيديو وصور| برايتون يتأهل للبريميرليج رسميًا.. وجماهيره تقتحم الملعب

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

خطف فريق برايتون ألبيون بطاقة التأهل الأولى، إلى الدوري الإنجليزي الممتاز (البريمير ليج)، بعد تغلبه مساء اليوم الإثنين، على ويجان بهدفين مقابل هدف، لحساب الجولة الـ43 من دوري الدرجة الأولى.

بهذا الفوز رفع برايتون رصيده إلى 92 نقطة في صدارة المسابقة، قبل نهاية البطولة بـ 3 جولات، وتوقف رصيد ويجان عند 40 نقطة في المركز قبل الأخير.

وتواجد لاعب الوسط المصري سام مرسي، على دكة بدلاء ويجان، قبل نزوله في الدقيقة 74 من عمر اللقاء.

يذكر أن نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الثاني برصيد 85 نقطة في نفس البطولة، فشل في حسم تأهله رسميًا بعد خسارته أمام إبسويتش بنتيجة 2-1.