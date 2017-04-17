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فيليب لام: يمكننا الفوز على ريال مدريد في «البرنابيو»

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فيليب لام: يمكننا الفوز على ريال مدريد في «البرنابيو» فيليب لام: يمكننا الفوز على ريال مدريد في «البرنابيو»

التحرير

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أكد فيليب لام، قائد نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الإثنين، أن الفريق البافاري لديه القدرة على الفوز في مباراة ريال مدريد الإسباني على ملعبه «سانتياجو برنابيو» الذي سيستضيف مواجهة إياب ربع نهائي دوري الأبطال غدًا الثلاثاء.

وأضاف لام: «يمكننا الفوز على الريال في مدريد، لدينا فريق قوي للغاية، ونعلم أيضًا أنه يمكننا التسجيل خارج ملعبنا».

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وذكر الموقع الرسمي للنادي البافاري، أن مواجهة ستكون الرابعة والأخيرة لقائد "المانشافت" السابق على ملعب البرنابيو، والتي سيتعين على البايرن خلالها تعويض خسارة الذي تلقاها في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي على ملعبه بهدفين لهدف.

وأنهي اللاعب حديثه بالتأكيد على أنه لم يواجه أي فريق أوروبي آخر أكثر من الميرينجي، حيث أن مباراة الغد ستكون الثامنة له امام الفريق الملكي.

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التحرير

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