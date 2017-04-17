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وزير التموين: المقاطعة سلاح فعال لمواجهه ارتفاع الأسعار

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وزير التموين: المقاطعة سلاح فعال لمواجهه ارتفاع الأسعار وزير التموين: المقاطعة سلاح فعال لمواجهه ارتفاع الأسعار

التحرير

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قال الدكتور على المصيلحى، وزير والتجارة الداخلية، إن رأيه كمواطن أن المقاطعة سلاح جيد جدًا وفعال لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وأضاف المصيلحي، خلال حواره على قناة "العربية"، "لكن كوزير أرى أن المقاطعة ليست حلًا، ولا بد من خطط وتوفير احتياطيات استراتيجية، وعقد اتفاقيات مع الجهات المنتجة للتواجد بالسوق".

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واستكمل: "أتوقع زيادة حجم التصدير في الفترة المقبلة، خاصة أن تعويم الجنيه جعل البضاعة المصرية رخيصة بشكل كبير"، موضحا أن الوزارة تستهدف تنظيم الدعم وليس تخفيضه، ونوه بأن 19 مليون مواطن يستفيدون من بطاقات التموين.


 

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التحرير

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