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عبد الرحيم علي يحذر من صدام بين البرلمان والقضاء

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عبد الرحيم علي يحذر من صدام بين البرلمان والقضاء عبد الرحيم علي يحذر من صدام بين البرلمان والقضاء

التحرير

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ناشد الإعلامي وعضو مجلس النواب، عبدالرحيم علي، رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، والنواب، الاستجابة لما انتهى إليه مجلس الدولة بشأن مشروع تعديل قانون السلطة القضائية؛ حفاظًا علي وحدة الوطن الذي سيتضرر كثيرا في حال نشوب صدام متوقع بين السلطتين التشريعية والقضائية، حال موافقة البرلمان على القانون بصيغته الحالية، والضرب بعرض الحائط برؤية القضاة التي جسدتها ملاحظات مجلس الدولة على القانون.

و كان "علي" قد عقد لقاء مع نادى قضاة ، والتقى رئيس مجلس النواب، حيث عرض على الطرفين مبادرته المتمثلة في استجابة النواب لما ينتهي إليه مجلس الدولة، وقبول القضاة به كمخرج وحيد يقي الطرفين.

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في حين جاء رد نادي القضاة الممثل الشرعي للقضاة موافقا على المبادرة، تحفظ علي عبد العال في لقائه مع النائب على المبادرة، باعتبار أن رأي مجلس الدولة رأيًا استشاريا، لكنه وعد بدراسة الموقف بعد إعلان مجلس الدولة قراره، بما يمنع أي صدام بين الطرفين.

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التحرير

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