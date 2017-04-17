وزير التعليم: جهات سيادية تؤمن امتحانات الثانوية لمنع تسريب الأسئلة

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قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن إجراءات تأمين امتحانات الثانوية العامة، التى تشرف عليها جهات سيادية، من المتوقع أن تمنع تسريب الأسئلة والغش الإلكترونى بنسب تتراوح بين 80 و90 %، مشيرًا إلى أن الدولة بكافة اجهزتها فى سباق لمواجهة الغش بكافة أنواعه، سواء المتعارف عليه أو الغش الإلكترونى بواسطة أجهزة المحمول أو باستخدام مواقع التواصل الاجتماعى؛ لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وفى نفس السياق تواصل لجنة امتحانات الثانوية العامة، برئاسة الدكتور رضا حجازى والمسئولين عن الإدارة العامة للامتحانات، استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة، التى تنطلق 4 يونيو المقبل، حيث تم الاجتماع مع رؤساء الكنترولات للاتفاق على اللمسات النهائية لتأمين الامتحانات، ومواجهة إجراءات مكافحة الشغب، كما تم الاتفاق على طباعة 7 ملايين كراسة "بوكليت " لتغطية أعداد الطلاب فى كافة المتقدمين لأداء الامتحانات فى كل الشعب، سواء العلمى علوم أو العلمى رياضة أو الأدبى.

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وقال "حجازى"، إنه تم الاتفاق على آليات التصحيح مع اللجان الفنية المكلفة بوضع الأسئلة، وفى ضوء الملاحظات وردود الأفعال التى رصدتها الوزارة فى الامتحانات "البوكليت" التجريبة الاسترشادية، مضيفًا إلى وجود آليات جديدة للتصحيح تتناسب مع نظام كراسة الامتحانات الجديدة عبارة عن منح كل مقدر درجات حزمة من الأسئلة، قد تكون 10 نقاط أو أكثر أو أقل، لكن ستكون مساوية لما كان يقدره المصحح فى المنظومة القديمة لامتحانات الثانوية العامة السنوات السابقة، مشيرًا إلى أن كل حجرة ستخصص لتصحيح نموذج من النماذج الأربعة للامتحانات؛ منعا لحدوث أى تخبط.

وأضاف أنه تم بحصر أعداد المقدرين الذين سيتم الاستعانة بهم خلال عملية التصحيح، منوهًا بأن نظام البوكليت لن يحتاج إلى زيادة فى عدد المقدرين مقارنة بالأعداد التى تشارك فى التصحيح كل عام، كما سيشهد هذا العام تصميم صناديق خاصة لاستيعاب حجم كراسات اسئلة البوكليت التى سيتم تظريفها وتأمينها بأكثر من الطريقة لمنع تسريب أى أسئلة.