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صور| محافظ دمياط يكلف لجنة بالتأكد من توافر السلع

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كتبت:- سميرة حسن

كلف الدكتور إسماعيل عبد الحميد، محافظ دمياط، إدارة التفتيش المالي والإداري وإدارة المتابعة، بالمرور على كافة الخدمات بمدينة رأس البر، ومتابعة تنفيذ تعليماته.

وتأكدت اللجنة من توافر السلع الغذائية والتموينية بأسواق المدينة، وكذلك المرور على المخابز ومراقبة وزن الرغيف وجودته، كما تأكدت اللجنة من بوابات الدخول وتحصيل الرسوم، بالإضافة إلى الإجراءات الأمنية والمرورية على بوابات المدينة، لمنع دخول الموتوسيكلات وتكثيف الحملات المرورية داخلها لضبط أي مركبات مخالفة.

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وتفقدت اللجنة نقاط الإسعاف الموجودة بالطريق الغربي والطريق الشرقي، بالإضافة إلى نقاط الإسعاف الموجودة داخل المدينة، وعددها كما تابعت اللجنة استعدادات المدينة على الشواطئ، وتوفير رجال الانقاذ ووجود مراكز للأطفال التائهين ونقاط الإسعاف على الشاطئ.

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