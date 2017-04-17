فيديو| الجندي يهاجم عميد كلية بالأزهر: «لو منك أسيب شغلي الصبح»

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استنكر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تصريحات عميد كلية بالأزهر، والذي قال إن الآراء الفقيهة المتعددة تعتبر قضية أمن قومي.

وهاجم الجندي، "العميد" خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، "عشان تعرفوا بس إحنا وصلنا لأنهي مصيبة، أنا مسكت نفسي عن المشاركة فى حلقة البرنامج اللى كان بيتكلم فيه، ده كلامه غير طبيعى، ده أستاذ فين؟ بيشتغل إيه؟".

وتابع:"إزاي يطلع يقول أن الآراء الفقهية قضية جاسوسية وتخابر، يعني أنا وسعد الهلالي زي رأفت الهجان ولازم نتحبس؟".

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واستكمل: "ده لو أنا مكانه أكرم لي أسيب شغلى من الصبح".