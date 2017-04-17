صور| أهالي سوهاج يحتفلون بشم النسيم على كورنيش النيل

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شهد نهر النيل بمناطق متفرقة بمحافظة سوهاج، اليوم الإثنين، إقبالًا كثيفًا من المواطنين للاحتفال بعيد شم النسيم، من خلال التنزه بقوارب الصيد، وسط تاأمين من مديرية أمن سوهاج.

ورصدت "التحرير" توافد الآلاف من مواطني سوهاج على الكورنيش الشرقي وجزيرة الزهور وجزيرة قرمان والاستاد الرياضي.

قال محمود إبراهيم: "قدمت من القاهرة حيث أعمل، لقضاء العيد مع زوجتي وقمت بإهدائها هدية، وتناولنا سويًا الفسيخ، وسط أجواء غمرتها السعادة مع العائلة، وقمنا باستقلال قارب صيد بنهر النيل".

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وذكر ناصر موسى، بائع نبق: "اليوم يعد من أسعد الأيام بالنسبة لي لقيامي ببيع كميات كبيرة على المحتفلين بالعيد، حيث أني لا أملك أي فرصة عمل سوي البيع على عربة يد ترمس والنبق، والبطاطا في الشتاء".

وأعلن محافظ سوهاج، الدكتور أيمن عبد المنعم، تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الاحتفالات، لضمان مرور اليوم بدون مشكلات، وتوفير سيارات إسعاف بأماكن التجمعات وكافة الأدوية بالمستشفيات، واتخاذ الإجراءات الأمنية، بالتنسيق مع مديرية الأمن لحماية المواطنين.













