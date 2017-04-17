بسبب مرتضى منصور .. اتحاد الكرة المصرية يتخذ قرار "صادم" لجمهور الزمالك

سمر العشري

رفض مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هانى أبوريده،أي مقترح بإعادة مباراة الزمالك ومصر المقاصة.

وكان محمد فاروق حكم اللقاء أعلن عن فوز الفريق الفيومى بهدقبن دون رد عقب انسحاب المارد الابيض وعدم حضور لاعبيه الى ارضية الملعب.التى اقيمت امس الاحد على ملعب استاد بتروسبورت فى اطار المباراة المؤجلة من الحولة الثانية والعشرين بالدورى الممتاز.

وطبقا للمادة 46 من لائحة المسابقات،فإن الفريق المنسحب من مباراة يعتبر مهزوما فيها بهدفين دون رد،ويخسر نقاط المباراة الثلاث بالإضافة إلى خصم 3 نقاط أخرى في نهاية الموسم ويعاد ترتيبه في الجدول حال استكماله المسابقة الى جانب غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه.

ووفقا لمصدر مطلع داخل الجبلاية فقد أكد تمسك مسئولى الاتحاد بتوقيع لجتة المسابقات برئاسة المهندس عامر حسين العقوبات المنصوص عليها فى اللائحة حيال انسحاب الزمالك من مباراة الأزمة.

وأوضح أن رفض الجبلاية اعادة اللقاء يأتى من منطلق عدم منح الأندية الفرصة خلال المستقبل للمطالبة بإعادة المباراة على غرار لقاء الزمالك والمقاصة الى جانب عدم المساهمة فى ارباك جدول المسابقة المحلية.

المصدر : الموجز

شبكةعيونالإخبارية

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