نيابة الطفل : 30 سائق توك توك اغتصبوا 3 فتيات لمدة عامين بالجيزة

سمر العشري

كشفت تحقيقات نيابة الطفل بالجيزة عن جريمة مؤسفة تعرضت لها 3 فتيات قاصرات من أطفال الشوارع واللاتي تعرضن لهتك العرض والاغتصاب علي يد قرابة 30 سائق توك توك وبلطجياً بشارع العريش بالطالبية.

أسفرت التحقيقات التي باشرها المستشار محمد أشرف مدير نيابة الطفل بالجيزة أن مباحث رعاية الأحداث ألقت القبض علي 3 فتيات بتهمة التسول وبعرضهن علي النيابة قام المُحقق بمناقشتهن حول ظروف وملابسات تواجدهن بالشارع قالت الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 16 و17 عامًا إن كلاً منهن تركت منزلها عقب انفصال والديها وتفكك الأسرة وأنهن تعرفن علي بعضهن بالشارع، وتبين من التحقيقات أن الفتيات كانت تنام في قطعة أرض فارغة بجوار سنتر شهير بشارع العريش وذلك منذ قرابة عامين منذ هروب كل منهن من منزلها.

وشرحت التحقيقات أن تواجد الفتيات المستمر بالشارع في هذا المكان عرّضهن لهتك العرض من العديد من السائقين والبلطجية حتي تمت معاشرتهن معاشرة الأزواج بالقوة تحت تهديد الأسلحة البيضاء حيث قالت إحداهن إنهن اعتدن اصطحاب شاب لإحداهن يوميًا لأحد الأماكن للاعتداء عليهن جنسيًا ونظرًا لطول المدة التي قضتها الفتيات بالشوارع فأصبحن فريسة سهلة لأي من البلطجية وسائقي التوك توك.

وأضافت التحقيقات أن الفتيات أدلين بأسماء ثنائية وأسماء شهرة للمتهمين فكلفت النيابة مباحث رعاية الأحداث بالتحري عن هوية المتهمين وضبطهم وتمكنت المباحث من إلقاء القبض علي 5 متهمين تعرفت الفتيات عليهن والذين تبين أن أعمارهم تتخطي 18 عاماً فأحالتهم نيابة الطفل إلي نيابة العمرانية التي باشرت معهم تحقيقات موسعة وكشفت من خلالها قيام أحد المتهمين الهاربين ويدعي حسام . م .أ .ع وشهرته "خرابة" باصطحاب الفتيات داخل "عشة" لمواقعتهن تحت تهديد السلاح أو إجبارهن علي ممارسة الرذيلة مع آخرين.

وأمرت النيابة برئاسة محمد أبو زينة رئيس نيابة العمرانية بحبس المتهمين الخمسة المضبوطين 4 أيام علي ذمة التحقيقات باتهامات الاغتصاب وهتك العرض ومواقعة قاصر بدون رضاها وحيازة سلاح أبيض كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول هوية باقي المتهمين الهاربين .

من جانبه أمر محمد أشرف مدير نيابة الطفل بإيداع الفتيات المجني عليهن بدار رعاية.

المصدر : صدى البلد

شبكةعيونالإخبارية

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