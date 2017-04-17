الشرطة عاجزة عن ضبطه حتى الآن.. ذعر بسبب «قاتل الفيس بوك» .. وصدمة لأبناء أحد الضحايا

في حادثة لم يصدقها كل من رآها تبث أمام عينيه على فيسبوك، أقدم رجل أمريكي يدعي ستيف ستيفنز على بث جريمة مروعة اقترفها بكل دم بارد حق رجل عجوز يبلغ من العمر 78 عاماً.

الرجل الثلاثيني الذي أقلق كليفلاند، ونشر الصدمة بين سكانها، صور فعلته الأحد، ولم يكتف بذلك، بل بث شريطاً آخر وهو يقود سيارته، ويؤكد فيه أنه قتل حتى الآن 13 شخصاً، وهو في طريقه إلى قتل آخرين.

إلى ذلك، التقت وسائل اعلام أميركية ابن الرجل القتيل الذي بدا عليه الصدمة والذهول، مؤكداً أنه تم قتل رجل بريء لا ذنب له دون أي مبرر، في حين بدت ابنته منهارة غير قادرة على الكلام.

من جهتها، أعلنت الشرطة في أوهايو الأحد أنها عممت صورة الرجل على كافة النقاط والمراكز الأمنية للقبض على القاتل.

تحذير كويتي