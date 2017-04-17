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بالصور || صفحة «تحت الأرض» وتهديد قوي لهذه الشخصية الشهيرة وتوجه تحذير قوي لمن يحاول إختراقها

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بالصور || صفحة «تحت الأرض» وتهديد قوي لهذه الشخصية الشهيرة وتوجه تحذير قوي لمن يحاول إختراقها بالصور || صفحة «تحت الأرض» وتهديد قوي لهذه الشخصية الشهيرة وتوجه تحذير قوي لمن يحاول إختراقها

أثارت صفحة ” تحت الأرض” جدلاً كبيراً في الشارع المصري وخاصة بعد التنبؤات القوية لها بتفجير الكنائس المصرية، حيث جاء بعدها تفجير كنيسة ” مارجرجس” بالغربية، كما تم تفجير كنيسة ” المرقسية” بالعطارين بالإسكندرية، مما كشف عن خطورة تلك الصفحة، حيث ناشد العديد قوات الأمن بسرعة ضبط مسئولي تلك الصفحة.

تهديد جديد لصفحة تحت الأرض

ونشرت الصفحة تهديد قوي لجميع من يريد اختراق صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك”، وخاصة بعد بوست تهديد المستشار ” مرتضى منصور” رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، حيث كتبت : ” بعد البوست الأخير لمرتضى منصور وجدنا سفهاء يرسلون طلبات لاختراق الصفحة هل وصل بكم الحال لأنكم تحاولون أن تخترقوا صفحتنا، أجننتم عليكم اللعنة جميعا سوف نظل في طريقنا وسترون بأعينكم من نحن أيها السفهاء”.

 

المصدر: فايف

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