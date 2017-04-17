ماذا قالت الصحف العالمية عن انسحاب الزمالك؟

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ألقت الصحف العالمية والإفريقية الضوء على خبر انسحاب نادي الزمالك، من مواجهة نظيره مصر للمقاصة، أمس الأحد، بعد رفض القلعة البيضاء، التوجه لملعب اللقاء، في ظل تواجد الفريق الفيومي في أرضية ملعب «بترو سبورت».

ونشر موقع «جول» النسخة الإيطالية: «الفوضى في مصر.. الزمالك ينسحب من لقاء المقاصة، وغياب للاعبي الفريق الأبيض، وسط اندهاش الخصم والحكام».

ونشرت صحيفة «أبولا» البرتغالية: «زمالك إيناسيو غاب عن المنافسة في الدوري المصري، أمام المقاصة ولم يظهر بالملعب».

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كما قال موقع «سوكر» الإفريقي: «الزمالك لم يظهر في اللقاء الحاسم أمام المقاصة بالدوري المصري، والاتحاد المصري يقرر خصم 3 نقاط من الزمالك بعد الانسحاب».

ونشر موقع «زيرو زيرو» البرتغالي: «زمالك إيناسيو فشل في الظهور بالدوري المصري».

وأيضًا نشر موقع «سبورتنج نيوز» الأمريكي: «الزمالك ينسحب من مواجهة المقاصة الحاسمة في الدوري المصري».