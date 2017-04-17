أخبار عاجلة

مساء الأنوار: التصريحات الكاملة للمستشار مرتضى منصور عقب أزمة مباراة الزمالك والمقاصة -
ترامب يهنئ أردوغان على فوزه في الاستفتاء -
صورة وخبر: فلسطين.. يوم الأسير وانتظار النصر من طفل صغير -
الملك سلمان: نتطلع لمزيد من التعاون مع تركيا الجديدة -
في ستين ثانية: كيف احتفل المصريون بـ"شم النسيم"؟ -
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 18/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
فيديو| في شم النسيم.. حالات تسمم بالجملة والسبب «شاورما سوري» -
محافظ أسوان يشكل لجنة لإزالة عقار منهار -
فيديو| الغيطي يهاجم محمد رمضان: «خد درس في العربي» -
فياريال يسقط أمام ديبورتيفو ألافيس بثنائية في «الليجا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

ماذا قالت الصحف العالمية عن انسحاب الزمالك؟

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

ألقت الصحف العالمية والإفريقية الضوء على خبر انسحاب نادي الزمالك، من مواجهة نظيره للمقاصة، أمس الأحد، بعد رفض القلعة البيضاء، التوجه لملعب اللقاء، في ظل تواجد الفريق الفيومي في أرضية ملعب «بترو سبورت».

جول ايطاليا

ونشر موقع «جول» النسخة الإيطالية: «الفوضى في مصر.. الزمالك ينسحب من لقاء المقاصة، وغياب للاعبي الفريق الأبيض، وسط اندهاش الخصم والحكام».

ابولا

ونشرت صحيفة «أبولا» البرتغالية: «زمالك إيناسيو غاب عن المنافسة في الدوري المصري، أمام المقاصة ولم يظهر بالملعب».

شاهد أيضا

كما قال موقع «سوكر» الإفريقي: «الزمالك لم يظهر في اللقاء الحاسم أمام المقاصة بالدوري المصري، والاتحاد المصري يقرر خصم 3 نقاط من الزمالك بعد الانسحاب».

ونشر موقع «زيرو زيرو» البرتغالي: «زمالك إيناسيو فشل في الظهور بالدوري المصري».

وأيضًا نشر موقع «سبورتنج نيوز» الأمريكي: «الزمالك ينسحب من مواجهة المقاصة الحاسمة في الدوري المصري».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
في ستين ثانية: كيف احتفل المصريون بـ"شم النسيم"؟

في ستين ثانية: كيف احتفل المصريون بـ"شم النسيم"؟

مساء الأنوار: الصحف العالمية تتناول خبر إنسحاب فريق الزمالك من مباراة مصر للمقاصة

مساء الأنوار: الصحف العالمية تتناول خبر إنسحاب فريق الزمالك من مباراة مصر للمقاصة

تفاصيل اجتماعات مصر مع مسئولي صندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن

تفاصيل اجتماعات مصر مع مسئولي صندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن

في ستين ثانية: كيف احتفل المصريون بـ"شم النسيم"

في ستين ثانية: كيف احتفل المصريون بـ"شم النسيم"