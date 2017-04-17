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نجوم ستدهشك صلة القرابة بينهم.. ميسي وبويان أبرزهم

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هناك العديد من اللاعبين تجمعهم صلة قرابة بشكل أو بأخر، مثل الأخوين دي بور والأخوين لوكاكو وميليتو وغيرهم.

لكن هناك لاعبين تربطهم صلة قرابة مثلت مفاجأة للجماهير:

- ميسي وبويان:

هناك صلة قرابة بين ميسي الأرجنتيني وبويان الإسباني، رغم اختلاف جنسيتهما، حيث يعتبر اللاعبان اولاد عم، لاشتراكهم في الجد الثالث، فعائلة اللاعب الأرجنتيني ميسي تنحدر من إقليم كتالونيا الإسباني.

- الأخوين تياجو ورافينيا ألكنتارا ورودريجو:

تياجو ألكنتارا لاعب وسط بايرن ميونخ هو الشقيق الأكبر للاعب رافينيا ألكنتارا لاعب برشلونة، كما تربطهما صلة قرابة بمهاجم فالنسيا رودريجو.

- الأخوين لومانا ولوالوا وبولاسي:

يربط الأخوين الكونجوليين لومانا ولوالوا صلة قرابة مع جناح نادي إيفرتون الإنجليزي بولاسي الكونجولي أيضًا.

- مودريتش وفيدوكا:

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تربط اللاعب الأسترالي فيدوكا صلة قرابة مع الكورواتي مودريتش لاعب وسط ريال مدريد، فاللاعب فيدوكا من أصول كرواتية، حيث انتقل والده من كرواتيا إلى أستراليا مطلع السيتينات.

أوكوشا وأيوبي:

اللاعب النيجيري أوكوشا نجم باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد السابق هو خال الشاب أيوبي لاعب آرسنال الإنجليزي.

- خاميس رودريجز وأوسبينا:

الكولومبي رودريجز لاعب ريال مدريد، متزوج من أخت الكولومبي أوسبينا حارس مرمى آرسنال الإنجليزي.

فير وفان انهولت:

الهولنديان فان انهولت ظهير أيسر نادي كريستال بالاس الإنجليزي، وفير لاعب وسط سوانزي الإنجليزي، هم أبناء عم.

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