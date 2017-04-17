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«الخبرة» تمنع الأهلي من تحذير لاعبيه تناول مأكولات «شم النسيم»

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«الخبرة» تمنع الأهلي من تحذير لاعبيه تناول مأكولات «شم النسيم» «الخبرة» تمنع الأهلي من تحذير لاعبيه تناول مأكولات «شم النسيم»

التحرير

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كشف عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن خالد محمود، طبيب الفريق، لم يمنحهم أي تعليمات أو تحذيرات بشأن تجنب الأكلات الشهيرة الخاصة باحتفالات الربيع وشم النسيم، مثل "الفسيخ والرنجة".

وأضافوا أن طبيب الأهلي يثق أن لاعبي الأهلي يمتلكوا من الخبرات ما يؤهلهم للتعامل مع تلك الأمور، وأنهم لن ينجرفوا لأي أكلات من شأنها التأثير على صحتهم.

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وأوضحوا أنهم يحكمون السيطرة في هذه المناسبات على أنفسهم ويبتعدون تمامًا عن أي أكلات من شأنها التأثير عليهم.

وتابعوا أن التحذيرات تكون عادة فى عيد الفطر المبارك الذي يشهد الاحتفال فيه الإفراط في تناول الكعك والبسكويت المُسببة لزيادة الوزن وهو ما يتنافى مع احتفالات شم النسيم خاصة وأن الإقبال على أكلاته يكون بشكل مقبول من بعض اللاعبين ولا يؤثر عليهم.

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التحرير

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