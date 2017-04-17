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بالفيديو || الأرصاد الجوية تصدر بيان تحذيري شديد اللهجة حول طقس الغد الثلاثاء وتوجه نصائح هامة للمواطنين

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بالفيديو || الأرصاد الجوية تصدر بيان تحذيري شديد اللهجة حول طقس الغد الثلاثاء وتوجه نصائح هامة للمواطنين بالفيديو || الأرصاد الجوية تصدر بيان تحذيري شديد اللهجة حول طقس الغد الثلاثاء وتوجه نصائح هامة للمواطنين

أكدت الهيئة العامة للإرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يشهد درجات الحرارة ارتفاع ملحوظ خلال غد كما حذرت الهيئة من نشاط مكثف للرياح المحملة بالرمال والأتربة حتي نهاية الأسبوع الحالي، بالإضافة إلى الشبورة المائية الكثيفة والتي تصل لحد الضباب على الطرق الزراعية.

كما أشار بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية الصادر اليوم،  أنه من المتوقع أن تصل الرياح لحد العواصف على السواحل الشمالية وسلاسل جبال البحر الأحمر ومحافظات شمال الصعيد والقاهرة، وأضاف البيان أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة خلال الأيام المقبلة على السواحل الشمالية.

وطالبت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بتوخي الحذر والقيادة الهادئة نظرا لانعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الرملية، كما طالبت المواطنين بالقيادة الهادئة وارتداء الملابس الثقيلة نظرا لانخفاض درجة الحرارة بشكل ملحوظ بمعدل 3-4 درجات.

 وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 17 32

الإسكندرية 15 23

مطروح 15 23

بورسعيد 17 25

دمياط 17 24

بلطيم 16 24

الإسماعيلية 16 34

السويس 17 34

العريش 12 29

نخل 10 31

طابا 11 31

الطور 18 29

مرسى علم 20 31

الغردقة 19 32

شرم الشيخ 21 31

رفح 11 28

كاترين 08 24

سيوة 15 29

المنيا 15 33

الفيوم 15 33

رأس سدر 17 31

أبوسمبل 19 33

وسط الدلتا 17 32

أسيوط 16 33

سوهاج 17 34

الأقصر 18 35

أسوان 19 35

شلاتين 18 31

حلايب 20 28

الوادى الجديد 16 35

قنا 18 34

نويبع 20 29

السلوم 14 23

 

المصدر : مصر فايف

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