محمد رمضان يوجه رسالة لأحمد حلمي والسقا: «إيه اللي يغيظني أنا في كدة؟»

سمر العشري

استنكر الفنان محمد رمضان الخبر المنشور في إحدى المواقع الإخبارية بعنوان «أحمد حلمي يدعم أحمد السقا في فيلمه الجديد ويغيظ محمد رمضان»، مؤكدًا أنه يتمنى النجاح للفنانين.

وكتب «رمضان» عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «لما نجم يدعم صديقه النجم.. إيه اللي يغيظني أنا في كدة؟»، مضيفًا: «تمنياتي لهذان النجمان الكبيران بالنجاح الدائم».

وكان أحمد حلمي قد وجّه التهنئة لأحمد السقا بمناسبة فيلمه الجديد «هبوط اضطراري»، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، وكتب: «هروب اضطراري شكله كدة جامد جمودية جامدة جدا.. متشوق جدا أشوفه. إن شاء الله ينجح نجاح باهر.. مبروك يا سقا ومبروك لكل أبطال الفيلم، ومتألق وناجح كالعادة دايما»، ما اعتبره الموقع صاحب الخبر أنه يكيد محمد رمضان.

وتشهد دور العرض خلال الأيام القليلة المقبلة منافسة شرسة بين فيلم محمد رمضان «جواب اعتقال» وفيلم السقا «هبوط اضطراري»، كونهما فيلما الأكشن الوحيدين في وجه بعضهما.

ويشارك في بطولة فيلم «جواب اعتقال» بجانب محمد رمضان كل من، محمد عادل، سيد رجب، إيمان العاصي، صبري فواز، من إخراج محمد سامي.

أما «هبوط اضطراري» من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة، غادة عادل، فتحى عبد الوهاب، مصطفى خاطر، أحمد زاهر، دينا الشربينى، عزت أبو عوف، باسم سمرة، بيومى فؤاد، نبيل عيسى، محمد فراج، وعدد كبير من النجوم، تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد خالد موسى.

المصدر : اليوم الجديد

شبكةعيونالإخبارية

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