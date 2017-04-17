سفير السودان: زيارة وزير خارجية مصر للخرطوم تهدئ الأوضاع

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قال الدكتور عبد المحمود عبد الحليم سفير السودان بمصر، إن زيارة وزير الخارجية سامح شكري إلى الخرطوم يوم الخميس المقبل، لعقد اجتماعات لجنة التشاور السياسي بين البلدين، تعد زيارة مهمة في هذا التوقيت، معربا عن أمله فى أن تؤدي الزيارة إلى تهدئة الأوضاع، وإعادة الحيوية للعلاقات السودانية المصرية.

ودعا، في تصريحات صحفية، إلى عدم السماح بتغلغل التوتر إلى القواعد الشعبية؛ لأن الرهان ظل دوما على دفء علاقات المودة والتضامن بين شعبي البلدين، مشيرًا إلى أن الآمال معقودة على علاقات نموذجية بين الخرطوم والقاهرة، وتقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، رغم الانفلات الإعلامي، وبقاء بعض القضايا العالقة والحساسة دون حل.

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وأوضح أن السودان ومصر تتطابق وجهات نظرهما إزاء العديد من القضايا، وهذا لا يمنع تفاوت مواقفهما أو رؤاهما بشأن قضايا أخرى، وهو ما ينبغي للطرفين السعي لتعزيز مواقفهما المتطابقة، وإيجاد قواسم مشتركة للموضوعات التي لا تتطابق وجهات نظهرهما بشأنها.

ونفى السفير وجود أي تحفظ لمصر على علاقات السودان بدول الخليج، قائلًا إن علاقات مصر نفسها بدول الخليج قائمة ومستمرة والتعاون العربي المشترك يتعزز بتعاون دوله، و السودان أول الكاسبين من علاقات عربية مستقرة وجادة.