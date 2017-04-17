أخبار عاجلة

مساء الأنوار: التصريحات الكاملة للمستشار مرتضى منصور عقب أزمة مباراة الزمالك والمقاصة -
ترامب يهنئ أردوغان على فوزه في الاستفتاء -
صورة وخبر: فلسطين.. يوم الأسير وانتظار النصر من طفل صغير -
الملك سلمان: نتطلع لمزيد من التعاون مع تركيا الجديدة -
في ستين ثانية: كيف احتفل المصريون بـ"شم النسيم"؟ -
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 18/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
فيديو| في شم النسيم.. حالات تسمم بالجملة والسبب «شاورما سوري» -
محافظ أسوان يشكل لجنة لإزالة عقار منهار -
فيديو| الغيطي يهاجم محمد رمضان: «خد درس في العربي» -
فياريال يسقط أمام ديبورتيفو ألافيس بثنائية في «الليجا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

سفير السودان: زيارة وزير خارجية مصر للخرطوم تهدئ الأوضاع

Google+ Print
سفير السودان: زيارة وزير خارجية مصر للخرطوم تهدئ الأوضاع سفير السودان: زيارة وزير خارجية مصر للخرطوم تهدئ الأوضاع

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الدكتور عبد المحمود عبد الحليم سفير السودان بمصر، إن زيارة وزير الخارجية سامح شكري إلى الخرطوم يوم الخميس المقبل، لعقد اجتماعات لجنة التشاور السياسي بين البلدين، تعد زيارة مهمة في هذا التوقيت، معربا عن أمله فى أن تؤدي الزيارة إلى تهدئة الأوضاع، وإعادة الحيوية للعلاقات السودانية المصرية.

ودعا، في تصريحات صحفية، إلى عدم السماح بتغلغل التوتر إلى القواعد الشعبية؛ لأن الرهان ظل دوما على دفء علاقات المودة والتضامن بين شعبي البلدين، مشيرًا إلى أن الآمال معقودة على علاقات نموذجية بين الخرطوم والقاهرة، وتقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، رغم الانفلات الإعلامي، وبقاء بعض القضايا العالقة والحساسة دون حل.

شاهد أيضا

وأوضح أن السودان ومصر تتطابق وجهات نظرهما إزاء العديد من القضايا، وهذا لا يمنع تفاوت مواقفهما أو رؤاهما بشأن قضايا أخرى، وهو ما ينبغي للطرفين السعي لتعزيز مواقفهما المتطابقة، وإيجاد قواسم مشتركة للموضوعات التي لا تتطابق وجهات نظهرهما بشأنها.

ونفى السفير وجود أي تحفظ لمصر على علاقات السودان بدول الخليج، قائلًا إن علاقات نفسها بدول الخليج قائمة ومستمرة والتعاون العربي المشترك يتعزز بتعاون دوله، و السودان أول الكاسبين من علاقات عربية مستقرة وجادة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
في ستين ثانية: كيف احتفل المصريون بـ"شم النسيم"؟

في ستين ثانية: كيف احتفل المصريون بـ"شم النسيم"؟

مساء الأنوار: الصحف العالمية تتناول خبر إنسحاب فريق الزمالك من مباراة مصر للمقاصة

مساء الأنوار: الصحف العالمية تتناول خبر إنسحاب فريق الزمالك من مباراة مصر للمقاصة

تفاصيل اجتماعات مصر مع مسئولي صندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن

تفاصيل اجتماعات مصر مع مسئولي صندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن

في ستين ثانية: كيف احتفل المصريون بـ"شم النسيم"

في ستين ثانية: كيف احتفل المصريون بـ"شم النسيم"