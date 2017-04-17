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بالصور والفيديو.. انتشار عناصر الشرطة النسائية بمحيط دور السينما

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مصراوي Masrawy

انتشار عناصر الشرطة النسائية بمحيط دور السينما (1)انتشار عناصر الشرطة النسائية بمحيط دور السينما (1)

انتشار عناصر الشرطة النسائية بمحيط دور السينما (2)انتشار عناصر الشرطة النسائية بمحيط دور السينما (2)

انتشار عناصر الشرطة النسائية بمحيط دور السينما (3)انتشار عناصر الشرطة النسائية بمحيط دور السينما (3)

انتشار عناصر الشرطة النسائية بمحيط دور السينما (4)انتشار عناصر الشرطة النسائية بمحيط دور السينما (4)

انتشار عناصر الشرطة النسائية بمحيط دور السينما (5)انتشار عناصر الشرطة النسائية بمحيط دور السينما (5)

انتشار عناصر الشرطة النسائية بمحيط دور السينما (6)انتشار عناصر الشرطة النسائية بمحيط دور السينما (6)

انتشار عناصر الشرطة النسائية بمحيط دور السينما (7)انتشار عناصر الشرطة النسائية بمحيط دور السينما (7)

انتشار عناصر الشرطة النسائية بمحيط دور السينما (8)انتشار عناصر الشرطة النسائية بمحيط دور السينما (8)

انتشار عناصر الشرطة النسائية بمحيط دور السينما (9)انتشار عناصر الشرطة النسائية بمحيط دور السينما (9)

انتشار عناصر الشرطة النسائية بمحيط دور السينما (10)انتشار عناصر الشرطة النسائية بمحيط دور السينما (10)

انتشار عناصر الشرطة النسائية بمحيط دور السينما (11)انتشار عناصر الشرطة النسائية بمحيط دور السينما (11)

انتشار عناصر الشرطة النسائية بمحيط دور السينما (12)انتشار عناصر الشرطة النسائية بمحيط دور السينما (12)

انتشار عناصر الشرطة النسائية بمحيط دور السينما (13)انتشار عناصر الشرطة النسائية بمحيط دور السينما (13)

كتب - محمد شعبان:

تصوير - علاء أحمد وعمر جمال وعمر عبد الناصر:

شهد محيط دور السينما بوسط القاهرة، اليوم الإثنين، انتشارا موسعا من قبل عناصر الشرطة النسائية؛ لتأمين الاحتفال بأعياد الربيع.

وتهدف خطة انتشار ضابطات قسم مكافحة العنف ضد المرأة بمحيط دور السينما والمتنزهات العامة إلى مواجهة حالات التحرش، ومنع التدافع بين الشباب والفتيات.

وأهاب قسم مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، السيدات والفتيات اللاتي يتعرضن للتحرش، أن يبلغن على أرقام الهواتف المحمولة "0112697722، 0112677333، 0112697744" والشكاوى المكتوبة على فاكس "27927189".

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