بالفيديو || طوني خليفة يفضح مقلب رامز جلال الجديد ويوجه رسالة حادة: «كرامتي فوق أي اعتبار»

سمر العشري

شن الإعلامي طوني خليفة هجوما حادا في فيديو نشره على موقع «يوتيوب»، على كل من الإعلامي نيشان والفنان رامز جلال، إلا أنه وجهه بشكل خاص إلى الإعلامي نيشان.

قال طوني خلال الفيديو: «من يومين اتصل بيا نيشان وقالي عايزك تكون معايا في برنامج (واحد لواحد)، فقولتله أنا بكون معاك على العمياني، بس لو هتدفعوا فلوس قولي، فقالي أكيد بيكون في فلوس، بالفعل عطيته رقم مديرة مكتبي، وقاموا بالتواصل معها واتفقوا على كل التفاصيل، المبلغ والسفر، لكن سبحان الله من لحظة ما قفلت الخط، حسيت إن اتصال نيشان مش بريء لهذه الدرجة».

واستكمل طوني في الفيديو قائلًا: «فجأة جت صورة رامز جلال على راسي، بس معقول نيشان يقبل يكون تاجر بيقبض على الراس!.. ومعقول نيشان يبيع أصحابه وأهله وزملاءه في برنامج عارف مدى أذية رامز جلال فيه، فأجريت اتصالاتي بشبكة Osn علشان أتأكد في برنامج ولا لأ، فقالولي إنه مافيش، وبعد أبحاث اكتشفت الحقيقة».

تغاضى طوني عن توجيه عتاب إلى رامز جلال، مشيرًا إلى أن هذا نوع البرامج التي يقدمها منذ فترة، لكنه وجه عتابًا كبيرًا لنيشان قائلًا: «الجرح الكبير إن نيشان استعمل صداقتي وثقتي فيه لشيء هو مو مستفيد منه، إلا لو هايقبض منه، فأنا زعلي على نيشان، لأنه يبدو إنه ما بطل يبيع أصحابه، وإنه كل ما يحسن علاقته بالناس، يرجع يبيع أصحابه ويزعل الناس».

ووجه طوني تحذيرًا لكل الفنانين والإعلاميين قائلًا: «أي برنامج يدعوكم له نيشان في رمضان فأنتم رايحين تاكلوا مقلب من رامز جلال، بيطلعكم بالطيارة ويطلع على الصحرا، وهناك هايعمل مقلب، وممكن حد يروح من بين إيديه، وبعض الناس اللي طلعوا معاه في مقالب بيعانوا من مشاكل نفسية وجسدية لحد اليوم».

واختتم كلماته قائلًا: «أنتم مغالطين فيا يا شباب، أنا مش بتباع ولا بشترى بفلوس، أنا كرامتي فوق أي اعتبار، مش هسمح لرامز أو غيره إنه يستعملني في برنامج سخيف»، ووجه رسالة لنيشان قائلًا: «أنت إنسان لا يؤمن لك جانب، كف شرك عني، واتسلى بغيري».

المصدر : المصري لايت

شبكةعيونالإخبارية

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