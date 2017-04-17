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مجلة شهيرة تقيل أميرة سعودية من منصب رئيس التحرير: أهدرت أموالها

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مجلة شهيرة تقيل أميرة سعودية من منصب رئيس التحرير: أهدرت أموالها مجلة شهيرة تقيل أميرة سعودية من منصب رئيس التحرير: أهدرت أموالها

أقالت مجلة الموضة العالمية «Vogue»، الأميرة دينا عبدالعزيز من منصبها كرئيس لتحرير المجلة النسخة العربية، وذلك بشكل مفاجئ، حسبما ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» الأمريكية.

وقد أكدت الأميرة، وهي زوجة الأمير ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، للصحيفة نبأ إقالتها، وحول سبب الإقالة المفاجئة، صرحت مصادر قريبة من الأميرة خلال عملها، بأن إدارة المجلة تبحث عن بديل للأميرة، الذي لم يكن تصرفها مقبولًا فيما يخص أموال المجلة.

فقد كانت الإدارة غير راضية عن تصرف الأميرة على المستوى المالي للمجلة، فقد كانت تهدر الكثير من الأموال خلال فترة توليها منصب رئيس التحرير، ولم تعترض الإدارة مطلقًا على محتوى المجلة أو الجانب التحريري فيها.

وأطلقت مجلة الموضة والأزياء الشهيرة نسختها العربية في عام 2016، واختارت الأميرة السعودية كي تتولى منصب رئيس التحرير، بسبب اشتهارها بحب الموضة والأزياء، وامتلاكها محلات أزياء في الدوحة والرياض.

 

المصدر : المصري لايت

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رئيس قسم الأخبار

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