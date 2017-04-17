مصرع شخص وإصابة 3 في انقلاب سيارة تابعة لـ "مياه القليوبية"

القليوبية - أسامة علاء الدين:

لقي شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرين، اليوم الإثنين، في انقلاب سيارة تابعة لشركة المياه على طريق "أبوزعبل - مسطرد" في محافظة القليوبية.

تلقي مدير أمن القليوبية، اللواء أنور سعيد، إخطارًا بالحادث، واستقبال مستشفى السلام حالة وفاة باسم خالد عبدالناصر مصطفى (28 سنة - موظف)، والمصابين: المهندس عادل عزت مدير محطة المياه المرشحة بالخانكة (35 سنة)، وطارق محمد النبوي (52 سنة - سائق)، وعمرو صلاح (28 سنة - موظف)، بعد اصطدام سيارة تابعة لشركة المياه كانت تقلهم برصيف على طريق "أبوزعبل - مسطرد"، ما أدى إلى انقلابها.

حُرر بالواقعة المحضر اللازم، وانتقل المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في القليوبية، رفقة مجدي نجاح رئيس مركز ومدينة الخانكة إلى مستشفى السلام، للاطمئنان على حالة المصابين، والتأكد من توفير الرعاية الصحية اللازمة لهم.​