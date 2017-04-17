بالفيديو || مصريون يأكلون هياكل الفراخ “أكل الكلاب” بسبب غلاء أسعار الدواجن

سمر العشري

بعد ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بشكل مبالغ فيه، ضمن موجة الغلاء الفاحش الذي شمل أسعار معظم السلع الغذائية، في الأسواق المصرية، والتي كانت من الآثار السلبية لقرارتعويم الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، وأصبح الكثيرون من الفقراء ومنخفضي الدخول، ليس بمقدورهم شراء تلك السلع وخاصة اللحوم بأنواعها.

وقد بثت جريدة المال عبر موقعها الألكتروني رصدا مصورا بالفيديو، في جولتها بسوق الخضار في بئر أم السلطان بحي البساتين بالقاهرة، محموعة من السيدات يشترين هياكل الفراخ، وهي المعروفة بأنها “أكل للكلاب”، لإعدادها طعاما لأسرهن.

وقالت إحدى السيدات بأنها لم تعد تبالي بأن تكون هياكل الفراخ طعام للكلاب، وأصبحت هذه الهياكل الطريقة الوحيدة لإعداد طبق شوربة لزوجها المريض، في ظل ارتفاع الاسعار فوق طاقتهم.

وسيدة اخرى قالت: ” آه بجيب هياكل .. عارفه انه أكل كلاب .. بس هنعمل ايه نصيبنا كده .. جوزي سواق على باب الله بيديني مصروف 20 جنيه في اليوم .. وأيام لأ”.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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