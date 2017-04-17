بالفيديو || الشيخ خالد الجندي مهاجماً عميد بكلية الأزهر: «عشان تعرفوا إحنا وصلنا لمصيبة سوده.. ده أستاذ فين»

سمر العشري

قال الشيخ “خالد الجندي” عضو المجلس الأعلى للشئون ألإسلامية مهاجماً عميد كلية الأزهر بعد تصريحاته على إحدى القنوات الفضائية المصرية بشأن الراء الفقهية المتعددة ومعتبرها قضية أمن قومي، حيث قال الجندي : ” عشان تعرفوا إحنا وصلنا لمصيبة سوده” على حد قوله.

واضاف ” الجندي ” من خلال تقديم برنامجه ” لعلهم يفقهون” والمذاع على قناة ” دي إم سي” الفضائية المصرية، قائلاً : ” الدكتور ده حولنا لجواسيس وتخابر، لأننا فى رأيه بنهدد الأمن القومى، أنا مسكت نفسي عن المشاركة فى حلقة البرنامج اللي كان بيتكلم فيه، ده كلامه غير طبيعي، ده أستاذ فين، بيشتغل إيه، ده لو أنا مكانه أكرم لى أسيب شغلي من الصبح” بحسب تعبيره.

حيث أكد على ضرورة تناول جميع الآراء الفكرية، وإظهارها للجمهور وشرحها للجميع من خلال البرامج الإعلامية.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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