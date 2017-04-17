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بعد 17 ساعة تحت الرمال.. البحث جارٍ عن "مُنقب الآثار" بأكتوبر

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مصراوي Masrawy

التنقيب عن الآثار

كتب - محمد شعبان:

تكثف قوات الحماية المدنية بالجيزة جهودها بالتنسيق مع القوات المسلحة؛ لانتشال جثة عامل لقى حتفه داخل حفرة أثناء تنقيبه عن الآثار بحدائق أكتوبر، اليوم الاثنين.

وتوصلت التحريات تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إلى أن عاملا قام بعمل حفرة بعمق 20 مترًا بمدق بالقرب من مشروع "ابي بيتك"؛ بهدف التنقيب عن الآثار.

وأضافت تحريات العميد عصام فتحي، مدير قطاع أكتوبر، أنه في تمام الثانية صباح اليوم، حدث انهيار رملي، ليلقى المُنقب حتفه في الحال.

وفشلت محاولات رجال الإنقاذ البري بالجيزة في انتشال الجثة، خاصة مع عمق الحفرة، حيث أنها تحتاج إلى معدات خاصة.

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