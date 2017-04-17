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"مخلفات وشقاء".. الوجه الآخر لاحتفالات شم النسيم بحديقة الحيوان- صور

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مصراوي Masrawy

مخلفات وشقاء (1)مخلفات وشقاء (1)

مخلفات وشقاء (2)مخلفات وشقاء (2)

مخلفات وشقاء (3)مخلفات وشقاء (3)

مخلفات وشقاء (4)مخلفات وشقاء (4)

مخلفات وشقاء (5)مخلفات وشقاء (5)

مخلفات وشقاء (6)مخلفات وشقاء (6)

مخلفات وشقاء (7)مخلفات وشقاء (7)

مخلفات وشقاء (8)مخلفات وشقاء (8)

تصوير- إسلام فاروق وأحمد النجار:

كتبت- عايدة رضوان:

مخلفات بمجاري المياه وأقفاص الحيوانات، أكياس وعبوات ملقاة على الأرض، هنا وهناك، تأخذ من جهد وطاقة العاملين بحديقة حيوان الجيزة في عيد شم النسيم، ما يجعل يوم احتفال المواطنين مصدر إزعاج وشقاء لهم.

بينما تسود ملامح البهجة والفرح على وجوه المواطنين المتواجدين بحديقة الحيوان للاحتفال بـ"شم النسيم"، تعاني الحيوانات وعمال النظافة، نظرًا لما يخلفه الزائرون من مخلفات تسوء على إثرها الحالة الصحية لبعض الحيوانات.

وترصد عدسة "مصراوي"، الوجه الآخر لاحتفال المواطنين بعيد "شم النسيم"، والمتمثل في انتشار القمامة بالمجاري المائية وأقفاص الحيوانات.

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مصراوي Masrawy

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