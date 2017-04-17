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التموين : منحة رمضان زيادة الدعم على بطاقات التموين فى رمضان زيادة غير متوقعة .. تعرف عليها

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التموين : منحة رمضان زيادة الدعم على بطاقات التموين فى رمضان زيادة غير متوقعة .. تعرف عليها التموين : منحة رمضان زيادة الدعم على بطاقات التموين فى رمضان زيادة غير متوقعة .. تعرف عليها

صرح الدكتور على المصيلحى وزير والتجارة الداخلية بأن الوزارة تقوم بإعداد دراسة بشأن زيادة الدعم المخصص للمواطنين على بطاقات التموين بنسبة 50% خلال شهر رمضان المقبل، وأنه جارى الاتفاق مع وزارة المالية لمعرفة تكلفة مقدار الزيادة فى الدعم خلال شهر رمضان.

وأكد محمد البدراوى عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية، وعضو لجنة الشئون الاقتصادية بانه يتمنى أن تصل نسبة الدعم خلال شهر رمضان إلى 100% وهو ما سوف يتم مناقشته مع وزير التموين، وصرح بأن وزير التموين يتعامل بشفافية تامة فى حل الأزمات بمعنى أن الوزير يوضح بكل صراحة بأن الوضع أيه، والمفروض يبقى أيه، ونستطيع عمل أيه.

وصرح الدكتور محمد على عضو البرلمان، وعضو اللجنة الاقتصادية بأن عدد كبير من النواب تقدم بطلب لوزيرالتموين لمضاعفة الدعم على السلع التموينية بمعنى أن تصل الزيادة فى الدعم إلى 100% وليست 50% فقط، وذلك لخفض مرارة ارتفاع الأسعار التى يتذوقها المواطن ويعانى منها.

وأكدت السيدة نوسيلة أبو العمرو عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية بأن الأعضاء مصرون على مضاعفة الدعم على البطاقات التموينية خلال شهر رمضان بمعنى أن يكون الدعم المخصص للفرد 42 جنيه بدلاً من 21 جنيه خلال شهر رمضان المبارك وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين محدودى الدخل.

 

 

المصدر : فايف

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