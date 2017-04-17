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عاجل “بالأسماء”.. اشتباكات عنيفة بالأسلحة النارية منذ قليل والداخلية تكشف التفاصيل وحجم الخسائر البشرية وتفرض طوقاً أمنياً حول المنطقة

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عاجل “بالأسماء”.. اشتباكات عنيفة بالأسلحة النارية منذ قليل والداخلية تكشف التفاصيل وحجم الخسائر البشرية وتفرض طوقاً أمنياً حول المنطقة عاجل “بالأسماء”.. اشتباكات عنيفة بالأسلحة النارية منذ قليل والداخلية تكشف التفاصيل وحجم الخسائر البشرية وتفرض طوقاً أمنياً حول المنطقة

وقعت منذ قليل مشاجرة عنيفة بين عائلتين بقرية “المشرقة” بمركز سنورس بالفيوم، وقامت الأطراف المتشاجرة باستخدام الأسلحة الناري، مما نتج عن ذلك إصابة عشرة أشخاص، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موضع الاشتباكات وفرضت طوقاً أمنياً حول المنطقة منعاً لتجدد المشاجرة مرة أخرى.

وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفى العام ومستشفى أبشواى المركزي، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لتولي التحقيقات، وقام  المقدم وائل عبد الحى بالستماع إلى أقوال المصابين، وهم الآتي أسمائهم:

أسماء المصابين في اشتباكات الفيوم

أحمد. ع. ع، 34 سنة.
مختار. م. ع، 36 سنة.
عبد البارى. ع. ع، 35 سنة.
ناهد. ع. ع، 13 سنة.
علاء. ع. ع، 22 سنة.
عبير. ع. ع، 27 سنة.
قاسم. ع. ق، 19 سنة .
رجب. م. ع، 34 سنة.
عرفة. ر. ج، 22 سنة.
محمد. ح. ج، 22 سنة.

 

المصدر : فايف

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