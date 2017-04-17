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الصين ترحب بأي تحرك أمريكي لحل أزمة كوريا الشمالية سلميًا

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الصين ترحب بأي تحرك أمريكي لحل أزمة كوريا الشمالية سلميًا الصين ترحب بأي تحرك أمريكي لحل أزمة كوريا الشمالية سلميًا

مصراوي Masrawy

المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانج

بكين - (أ ش أ):

أعربت الصين، عن ترحيبها بأن تلعب الولايات المتحدة دورًا إيجابيًا في حل القضية النووية لشبه الجزيرة الكورية سلميا، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع الأطراف المعنية لتحقيق نزع السلاح النووي وحماية السلام والاستقرار الإقليمي.

عبر عن هذا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانج، الإثنين، تعليقًا على تصريحات لمستشار الأمن القومي الأمريكي هربرت ماكماستر والتي حث فيها كوريا الشمالية على وقف تصرفاتها التي تزعزع الاستقرار.

وأكد لو كانج، أن السعي لإيجاد تسوية سلمية لقضية شبه الجزيرة الكورية هو الاتجاه الصحيح، ويلبي مصالح جميع الأطراف المعنية.

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