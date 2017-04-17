مقتل 3 فرنسيين في تحطم طائرة صغيرة بالبرتغال

باريس - (أ ش أ):

قتل خمسة أشخاص من بينهم ثلاثة فرنسيين وسويسري في حادث تحطم طائرة سياحية، بالبرتغال.

وأفادت وسائل الإعلام الفرنسية، اليوم الإثنين، بإن الطائرة السياحية صغيرة الحجم تحطمت فوق مستودع تابع لأحد المحال التجارية بالقرب من مطار في لشبونة.

وأكدت وسائل الإعلام مصرع ركاب الطائرة التي تحمل لوحات سويسرية، بالإضافة إلى عامل في المستودع، كما أصيب ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة ولحقت أضرار بمنزل بالقرب من الحادث.

وأضافت أن نحو ٩٠ من رجال الإطفاء توجهوا على الفور إلى موقع الحادث وتمكنوا من إخماد الحريق الذي أعقب تحطم الطائرة.

وكانت طائرة ثنائية المحرك قد تحطمت عقب إقلاعها من مطار بغرب لشبونة حيث كانت متجهة إلى مدينة مارسيليا بجنوب فرنسا.