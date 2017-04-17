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غرق طفل في شلالات وادي الريان بالفيوم

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غرق طفل في شلالات وادي الريان بالفيوم غرق طفل في شلالات وادي الريان بالفيوم

مصراوي Masrawy

شلالات وادي الريان بالفيوم

الفيوم - حسين فتحي:

لقي طفل في الثالثة عشر من العمر مصرعة، اليوم الإثنين، أثناء استحمامه بشلالات وادي الريان في محافظة الفيوم.

 

تلقى مدير أمن الفيوم، اللواء خالد شلبي، إخطارًا بغرق زياد علي عبد العظيم (13 سنة)، مقيم بالعمرانية في محافظة الجيزة، تبين من التحقيقات أنه انتقل إلى منطقة الشلالات صحبة بعض جيرانه لقضاء عطلة شم النسيم, وأنه أثناء استحمامه ببحيرة الريان الأولى، الممنوع الغوص فيها، جرفته الأمواج إلى أعماق البحيرة, ما أسفر عن وفاته.

تمكنت قوات الإنقاذ النهري التابعة لإدارة الحماية المدنية من انتشال جثمان الطفل, وحرر محضر بالواقعة، أخطرت به نيابة أبشواي التي تولت التحقيق.​

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