الهولندي كويبرس حكمًا لمباراة برشلونة ويوفنتوس بدوري الأبطال

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اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الحكم الهولندي بيورن كويبرس، لإدارة مباراة برشلونة الإسباني، ونظيره ويوفنتوس الإيطالي، المقرر لها مساء الأربعاء، على «ملعب كامب نو»، معقل الفريق الكتالوني، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت آخر مباراة للفريق الكتالوني أدارها الهولندي -هو حكم دولي بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) منذ عام 2006- تعود لـ16 سبتمبر 2015 مع روما (1-1) في إطار منافسات دور المجموعات بـ«التشامبيونز ليج» الموسم الماضي.

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يذكر أن لقاء الذهاب انتهى بفوز السيدة العجوز، على ملعب يوفنتوس آرينا بثلاثة أهداف دون رد.

فيما سيدير مباراة بروسيا دورتموند الألماني وموناكو الفرنسي، في نفس في إياب ربع النهائي أيضًا، السلوفيني دامير سكومينا، علما بأن لقاء الذهاب قد شهد فوز الفريق الفرنسي بثلاثة أهداف لاثنين خارج أرضه.